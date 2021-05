Tageshospiz in Ilvesheim – Die ersten Wände stehen schon

Ilvesheim. Die Arbeiten am Tageshospiz in Ilvesheim schreiten voran. Wie der Projektbeauftragte der Heinrich-Vetter-Stiftung, Hartwig Trinkaus, mitteilte, sei der Hochbau in vollem Gange. Im Sommer könnte der Rohbau fertig sein und das Richtfest gefeiert werden – je nachdem, was die aktuelle Pandemie-Lage zulässt. Im Sommer 2022 könnte der Bau abgeschlossen sein. Das Tageshospiz wird das erste seiner Art in Baden-Württemberg. Die Besonderheit im Vergleich zu einem regulären Hospiz ist, dass die unheilbar kranken Patienten nur tagsüber in der Einrichtung sind, aber weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld schlafen können. Die in Ilvesheim ansässige Heinrich-Vetter-Stiftung stemmt das Bauvorhaben, betrieben wird die Einrichtung später vom Caritas-Verband Mannheim. tge

