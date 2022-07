Tuncer besucht Ilvesheim - Gespräch über Gedenkstättenförderung

Ilvesheim. Bei einem Treffen in der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim haben die Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer (Grüne) und Peter Frankenberg, Vorsitzender der Stiftung, über Fördermöglichkeiten für Gedenkstätten in der Region diskutiert. Dabei brachte Tuncer eine mögliche Unterstützung der KZ Gedenkstätte Sandhofen durch die Vetter-Stiftung ins Spiel.

„Ich als Landtagsabgeordnete kann natürlich prüfen, welche Fördermöglichkeiten es von Seiten des Landes gibt. Ich freue mich aber auch, wenn ich den Kontakt zwischen verschiedenen Akteuren herstellen kann“, sagte sie. Die Gedenkstätte wird laut Trägerverein „im Wesentlichen“ von der Stadt Mannheim finanziert. Wie Tuncer ausführte, geht es aktuell darum, die Gedenkstätte mit modernen Geräten auszustatten - für eine zeitgemäße Aufbereitung ihrer Inhalte.

Die Vetter-Stiftung besteht seit 1997 und fördert verschiedene Vereine und wohltätige Zwecke in Mannheim und Ilvesheim. „Es gibt tatsächlich ein Standard-Formular, mit dem Anträge auf Förderung gestellt werden können“, sagte Peter Frankenberg, der von 2001 bis 2011 Wissenschaftsminister des Landes Baden-Württemberg war. Das Formular ist auf der Internetseite der Stiftung einsehbar und kann von dort auch heruntergeladen werden.

Heinrich Vetter war ein Mannheimer Kaufmann. Er profitierte unter anderem von den sogenannten Arisierungen. Dabei nahmen die Nationalsozialisten jüdischen Menschen ihr Eigentum weg. Die Stiftung geht damit offen um. Sie hat unter anderem eine Studie der Universität Mannheim dazu finanziert und auch Informationen zu dieser Zeit auf ihrer Webseite online gestellt.

Tuncer berichtete während des Treffens in der Heinrich-Vetter-Stiftung auch von ihrer Arbeit als Landtagsabgeordnete. Seit Ende Februar sitzt sie für den Wahlkreis Weinheim, zu dem auch Ilvesheim gehört, im Stuttgarter Landtag. Sie folgte dem verstorbenen Uli Sckerl, dessen sie Mitarbeiterin zuvor gewesen war. Zugleich ist sie noch Gemeinderätin in Schriesheim.