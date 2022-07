Veranstaltung Hospiz im Mittelpunkt - Vortrag am Dienstag in Ilvesheim

Viele reden nur ungern darüber, dabei geht das Thema jeden an: Wie möchte man die letzten Wochen und Monate seines Lebens verbringen? Damit beschäftigt sich am Dienstag ein Gesprächsabend in Ilvesheim.