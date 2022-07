Mannheimer Morgen Plus-Artikel Personalie Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz tritt erneut zur Wahl an

"Ich habe noch genug, was ich zu Ende bringen will": Im exklusiven Interview gibt der Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz bekannt, dass er 2023 wieder antreten möchte. Was hat ihn dazu gebracht, weitermachen zu wollen?