Mannheimer Morgen Plus-Artikel Letzte Ruhe Hier hakt es bei der Entwicklung auf den Ilvesheimer Friedhöfen

Die Ilvesheimer Verwaltung geht in die Offensive und zeigt, was sich auf den beiden Friedhöfen in der Gemeinde alles tun soll. Der Gemeinderat ist hörbar unzufrieden, eine grundsätzliche Sache stört das Gremium besonders.