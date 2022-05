Eine Friedhofsgärtnerin arbeitet auf dem Friedhofsgelände an einem Grabfeld für Menschen und Tiere. Wer sein verstorbenes Haustier nicht einfach in Tierkörperbeseitigungsanlage entsorgen und seinem Liebling auch im Tode nah sein will, muss lange suchen. In Ladenburg gibt es die Möglichkeit, dass Tierhalter sich im Tod mit ihren vierbeinigen Lieblingen vereinen. In Ilvesheim soll diese Möglichkeit auch bald gegeben sein.

© Uwe Anspach