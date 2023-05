Bürgermeisterwahl in Ilvesheim - auch Michael Haug zieht zurück

Ilvesheim. Im Rennen um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Ilvesheim hat nach Günter Tschitschke (Freie Wähler) nun auch Michael Haug von den Grünen seine Kandidatur vor der entscheidenden Runde am 21. Mai zurückgezogen. Das gab er in einer kurzen Mitteilung bekannt. "Ich bin für einen Aufbruch in Ilvesheim bei der Bürgermeisterwahl am 7. Mai angetreten", erklärt er. "Damit im Rathaus Veränderungen möglich sind, ziehe ich meine Kandidatur zurück und empfehle die Wahl von Thorsten Walther."

Haug hatte bei der Wahl am 7. Mai 14,8 Prozent der Stimmen erhalten und war damit hinter Amtsinhaber Andreas Metz (37,2), SPD-Mann Walther (28,9) und Tschitschke (18,8) auf Rang vier gelandet. "Auch wenn mein Wahlergebnis nicht zufriedenstellend ist, haben 63 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für einen Wechsel gestimmt", betont Haug. Aus diesem Grund spreche er eine Wahlempfehlung für den Zweitplatzierten Walther aus. Tschitschke hatte keine Wahlempfehlung für den 21. Mai gegeben.

Damit läuft es für die zweite Runde auf ein Duell zwischen Metz, seit 16 Jahren Bürgermeister der Gemeinde, und Walther hinaus. Bis 18 Uhr an diesem Mittwoch können sich theoretisch jedoch noch weitere Kandidaten bewerben. Am 21. Mai reicht die einfache Stimmenmehrheit zum Sieg.