Eine Ukrainerin unter den Fünftklässlern in Schriesheim

Die Zahl der Schüler an den weiterführenden Schulen im Rhein-Neckar-Kreis steigt im neuen Schuljahr erneut an. Das geht aus einer Statistik des Staatlichen Schulamtes Mannheim hervor, die die Behörde am Freitag vorgelegt hat. Danach werden an den Realschulen 310 Schüler mehr unterrichtet als vor einem Jahr, das entspricht einem Zuwachs von knapp vier Prozent. Die Zahl der Fünftklässler steigt

...