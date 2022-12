Prozess gegen Rugby-Trainer in Heidelberg: Haft für Jugendtrainer

Ein 48 Jahre alter ehemaliger Jugendtrainer ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen – in einem Fall wegen schweren sexuellen Missbrauchs – am Mittwochnachmittag vom Landgericht Heidelberg zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Jungen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren sollten auf Anregung des Erwachsenen sexuelle Handlungen an sich

...