Mordprozess in Heidelberg: Zeugen sprechen von "harmonischem Paar"

Auch am zweiten Prozesstag zeichnen Familie und Nachbarn das Bild eines harmonischen Ehepaars, das „alles zusammen gemacht“ und nie gestritten habe: Im Prozess um den Mord an einer 64-Jährigen aus Sinsheim im Juni 2022 haben am Freitag weitere Zeugen aus dem Umfeld der Getöteten vor dem Landgericht Heidelberg ausgesagt. Dort muss sich seit Mitte Januar der zwei Jahre ältere Ehemann der Frau

...