Mai Thi Nguyen-Kim begeistert Studierende der Universität Heidelberg

Volle Reihen am Abend in der Universität: TV-Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim hält am Donnerstag ihre Abschlussvorlesung in der Neuen Universität Heidelberg. Dabei verrät sie, was eine Zwiebel mit Wissenschaftskommunikation zu tun hat