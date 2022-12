Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Heidelberger Normannia-Affäre: Richterin kritisiert Burschenschaft scharf

Vor dem Amtsgericht in Heidelberg ist am Donnerstag das Urteil gegen vier Burschenschaftler gefallen. In ihrer Urteilsbegründung rekonstruiert die Vorsitzende Richterin den Abend