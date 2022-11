Mai Thi Nguyen-Kim übernimmt Gastprofessur an der Uni Heidelberg

Heidelberg. Mai Thi Nguyen-Kim, vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin und Sachbuchautorin, übernimmt eine Gastprofessur an der Universität Mannheim. Wie die Universität am Montag mitteilte, übernimmt sie die „Nature Marsilius Gastprofessur für Wissenschaftskommunikation“. Die promovierte Chemikerin, die unter anderem mit ihrem Wissenschaftskanal maiLab auf YouTube ein Millionenpublikum erreicht, gestalte in diesem Wintersemester ein Seminar- und Workshop-Programm, das sich insbesondere an junge Forscherinnen und Forscher der Ruperto Carola richte, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Studierenden sollen darin geschult werden, ihre Arbeit allgemeinverständlich zu vermitteln und „zum gesellschaftlichen Dialog über die Bedeutung von Wissenschaft, Forschung und Transfer beizutragen“, so die Universität. In einem öffentlichen Vortrag am 8. Dezember in der Aula der Alten Universität spricht die Wissenschaftsjournalistin, ab 19.30 Uhr, über „Superstar Scientists – Wie Hype und Hass die Wissenschaftskommunikation verändern“.