Lokale Tanzszene in Bewegung

Heidelberg. Am Freitagabend traten sie das erste Mal bei den Heidelberger Schlossfestspielen auf, in den kommenden Wochen stellen sich die Tänzerinnen und Tänzer von FLUX noch bei vielen anderen Terminen vor. Der Verein „Initiative freie Tanzszene Rhein-Neckar“ hat sich 2019 gegründet. „FLUX steht dabei für den Neckar als Fluss, der Heidelberg und Mannheim verbindet, und für den kreativen Strom des Tanzes“, heißt es von den Kreativen. Als gemeinnütziger Verein für Tanz- und Performance-Künste setze sich FLUX zusammen aus Mitgliedern der freien Tanz-Community in der Rhein-Neckar-Region.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen die regionale Tanzszene und ihre Bedeutung deutlich sichtbar machen – Interessierten und der breiten Öffentlichkeit. Mit unseren Tanz- und Bewegungs-workshops und unserem vielfältigen Programm laden wir alle ein, unsere Aktivitäten und Arbeit zu erleben“, sagte FLUX-Vorsitzende Julie Pécard. Die Tanzszene in Heidelberg, Mannheim und der gesamten Region expandiere, hier lebten und arbeiteten renommierte Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereichen Tanz, Bewegung, Performance und Theater. „Ihre Potenziale bündeln wir und entwickeln ein Netzwerk, das gemeinsames Lernen, Gestalten und Experimentieren eröffnet und neue Formate erforscht.“ Aktuell besteht FLUX aus 19 Tänzerinnen und Tänzern, Choreographinnen und Choreographen, die weltweit – etwa in Kanada und Südamerika, in den USA und in Europa – Erfahrungen gesammelt und Erfolge gefeiert haben, institutionell und freischaffend. Sie alle eine ihre Leidenschaft für den Tanz: inneren Bildern eine Form zu geben, Gedanken und Gefühle über den körperlichen Ausdruck nahe zu bringen, hieß es.

Bei der organisatorischen Arbeit unterstützt der Verein die Mitglieder – seit Anfang 2022 mit Dorothea Dentler als Projektleitung. „Seit Jahresbeginn gibt es eine Förderung von der Bundesregierung“, sagt sie. „Wir konnten erstmals ein Büro anmieten und eine Fortbildungsreihe ins Leben rufen. In der täglichen Arbeit beschäftigt uns auch der dringende Wunsch nach günstigen Proberäumen, in denen die Tanzstücke entstehen können.“

Den ganzen Sommer bieten FLUX und seine Mitglieder in der gesamten Rhein-Neckar Region Tanz, Theater, Schauspiel, Kino, Workshops und Jams – wie am 15. Juli am Eintanzhaus Mannheim. her