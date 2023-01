"Let's fetz!" - 5. Tanzbiennale Heidelberg startet energisch

„Alt Heidelberg, du feine, Du Stadt an Ehren reich...“ dichtete Viktor von Scheffel. Enge Gassen, Touristenidyll, Hochburg der deutschen Romantik, so kennen und lieben wir „die Perle am Neckar“. Doch Heidelberg kann auch anders. Und so weht zur Eröffnung der Tanzbiennale ein harter Berliner Wind durch tradierte Beschaulichkeit. Cooles Off-Szenen-Flair, vielleicht gar ein Hauch New York umweht

...