Karlstorbahnhof kann im Oktober den Betrieb aufnehmen

Das Kulturhaus Karlstorbahnhof wird seinen neuen Standort in der Heidelberger Südstadt ab Ende Oktober 2022 bespielen können. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten kann bereits sukzessive zuvor erfolgen. Das ist nach Angaben der Stadt das Ergebnis einer Task Force, an der unter anderem Oberbürgermeister Eckart Würzner, die Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs Cora Malik, GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski und IBA-Direktor Michael Braum beteiligt waren.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wurden in dieser Woche entsprechend informiert. Das Gremium signalisierte auch die einstimmige Bereitschaft, den Karlstorbahnhof bei möglichen finanziellen Belastungen, die durch den aktualisierten Bauzeitenplan entstehen, bis zu einer Höhe von 100 000 Euro zu unterstützen. Die Internationale Bauausstellung (IBA) wird ihre Abschlusspräsentation in dem Gebäude um zwei Wochen verkürzen und das Haus damit zum 1. Juli übergeben.

Baustelle Karlstorbahnhof: Hier soll das Kino einziehen. © Michaela Roßner

„Ich freue mich, dass wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Der Karlstorbahnhof ist eines der renommiertesten Kulturhäuser der Region mit einer Strahlkraft weit über Heidelberg hinaus“, erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner laut Mitteilung aus dem Rathaus. Das Finale der IBA sei „ein baukulturelles Ereignis von großer Reichweite“. Es sei daher wichtig, dass nun alle Beteiligten eine klare Perspektive hätten. Würzner dankte der Projektleitung der GGH für den intensiven Einsatz, Cora Malik und ihrem Team für die Flexibilität und der Internationalen Bauausstellung für die Verkürzung der Abschlusspräsentation. „Alle Beteiligten geben Vollgas, damit wir den Plan einhalten können und Heidelberg zwei großartige Höhepunkte in diesem Jahr erlebt“, so Würzner. Der Umbau der ehemaligen Stallungen auf den Campbell Barracks zu einem Kulturhaus ist ein Projekt, das die BSG, eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, im Auftrag der Stadt ausführt. red

