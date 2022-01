Hohe Inzidenz: Heidelberg nähert sich der 500er Marke

Heidelberg. Lange war die Unistadt am Neckar die Musterschülerin mit der geringsten Corona-Infektionsrate. Das hat sich geändert: Heidelberg hat aktuell eine der höchsten Inzidenzen in Baden-Württemberg. Das hat Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck zu Beginn der gemeinsamen Sitzung von vier Gemeinderatsausschüssen am Mittwochabend bekannt gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch laut Landesgesundheitsamt bei 465,5. Am Vortag war der Wert mit 494,5 sogar der höchste im Südwesten gewesen. Sollte die Inzidenz weiter steigen und zwei Tage in Folge über 500 liegen, müssten Ungeimpfte mit einer Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr rechnen (Quelle: Internetseite der Landesregierung).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10 733 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. 82 Personen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. In Baden-Württemberg gelte trotz der niedrigen Hospitalisierungsquote (landesweit 2,2) weiter die Alarmstufe II. Das Land habe diese Stufe vorsorglich bis 1. Februar festgeschrieben.

Zu den Regelungen, die damit verknüpft sind, gehört unter anderem eine Maskenpflicht in Innenräumen – außer Arbeitsplätzen – für alle Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind. In der Gastronomie, bei Sportveranstaltungen sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen gilt die die 2Gplus-Regel (geimpft, genesen, mit Testnachweis).

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner appelliert angesichts der steigenden Inzidenz an die Bürgerinnen und Bürger: „Bleiben Sie bitte weiter achtsam und halten Sie sich an die Hygiene- und Abstandsregelungen! Nutzen Sie eines der vielen Angebote in unserer Stadt, um sich impfen zu lassen! Impfen bleibt der zentrale Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. Die allermeisten Heidelbergerinnen und Heidelberger haben sich in den vergangenen knapp zwei Jahren sehr verantwortungsbewusst verhalten. Dadurch haben Sie wesentlich dazu beigetragen, dass wir in Heidelberg bislang sehr gut durch die Pandemie gekommen sind. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2