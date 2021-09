Hilton zieht in ehemaliges Crowne Plaza in Heidelberg

Heidelberg. Schon im kommenden Sommer soll die neue Filiale des weltweit bekannten Hotelkonzerns öffnen: Hilton eröffnet im Gebäude des ehemaligen Crowne Plaza am Adenauerplatz ein 244-Zimmer-Haus. Das hat das Unternehmen bekanntgegeben.

Das Haus soll umfassend renoviert werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Der Gebäudekomplex gehört dem Unternehmen Invesco Real Estate, die Franchise-Verträge seien unterzeichnet, heißt es weiter. „Hilton Heidelberg ist eine aufregende Ergänzung in unserem Portfolio“, freut sich Patrick Fitzgibbon, Seniorvizepräsident für Entwicklung. Hans-Peter Hermann aus dem Hilton-Management ergänzt, dass die Universitätsstadt als führender Wissenschaftsstandort ein starker Standort sei. Künftige Gäste könnten zu Fuß in die schmucke Altstadt und zum Schloss gelangen.

Sieben Konferenzräume und ein Spa werden als weitere Argumente genannt, die für eine Buchung im „Hilton Heidelberg“ mit der Adresse „Kurfürsten-Anlage 1“ sprechen. Hilton expandiert in diesem Jahr mit 40 neuen Häusern. Crowne Plaza meldete 2020 Insolvenz an. miro