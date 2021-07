Der Stoßseufzer des Oberbürgermeisters zum Ende der Debatte kommt aus seinem tiefsten Inneren. Das Ausrufezeichen an den Satzenden ist deutlich zu hören. „Ich danke allen! Und alle Nutzer des ÖPNV danken es Ihnen auch!“, sagt Eckart Würzner. Mit dem Kompromiss, den Betriebshof der RNV künftig nicht mehr nur in Bergheim, sondern an drei Standorten in der Stadt zu verteilen, hat der Gemeinderat

...