Heidelberger Gemeinderat streitet übers Parken

Freitagmittag an der Leimer Straße in Rohrbach: Hinter einem Wohnmobil ist ein langer Anhänger mit einem Boot am Straßenrand abgestellt, dahinter ein weiteres Wohnmobil. Solche Szenen sind zunehmend mehr Bürgern ein Dorn im Auge. Soll es weiter möglich sein, in manchen Stadtteilen kostenlos Fahrzeuge abzustellen, während in anderen Stadtteilen auch von Anwohnern dafür Geld bezahlt werden muss?

...