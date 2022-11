Bibliser kritisieren Schwelle vor der Schule und parkende Autos

Biblis. In einer großen Diskussionsrunde im Sitzungssaal sollten die Bürger in Biblis berichten, wo ihnen der Schuh in Sachen Mobilität, Verkehr, Radwege oder Parken drückt. Doch zum Workshop ins Rathaus kamen nicht mal zwei Dutzend Interessierte. Bürgermeister Volker Scheib hatte mehr als doppelt so viele Gäste erwartet. Schließlich geht’s darum, Stärken und Schwächen der aktuellen

...