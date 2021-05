Vorsichtig schiebt Jenny dem Mitarbeiter einer Werkstatt das Stäbchen in die Nase und dreht den dünnen Stiel einige Male herum. Als sie das Teil wieder heraus zieht, folgt ein lautstarkes Niesen. Seit drei Wochen hat Jenny das Handwerk an Dutzenden Menschen nahezu perfektioniert. Der blaue Kittel, den sie zum Schutz trägt, ist Pflicht. Auch am vergangenen Freitag streift sie einen solchen

...