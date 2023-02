Fastnachtsumzug in Heidelberg: Das sollten Auto- und Bahnfahrer beachten

Heidelberg. Nach zwei Jahren Pause schlängelt sich am Dienstag, 21. Februar, ab 14.11 Uhr wieder der Heidelberger Fastnachtsumzug durch die Innenstadt. Der Jubiläumsumzug - er feiert dieses Jahr sein 175-jähriges Bestehen - startet an der Ecke Kirchstraße/Bergheimer Straße und führt dann über den Bismarckplatz sowie die Hauptstraße, um sich schließlich auf dem Marktplatz aufzulösen. Dort steigt im Anschluss eine „After-Umzugsparty“, teilt die Stadt Heidelberg mit. 72 Zugnummern werden in diesem Jahr beim Umzug an den Start gehen. Rund 150 000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Das närrische Treiben hat auch Auswirkungen auf den Verkehr: Die Heidelberger Innenstadt ist am Dienstag von 12.30 bis ungefähr 20 Uhr gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Bergheimer Straße ab der Kreuzung Mittermaierstraße, der Bismarckplatz, der Kornmarkt und der Universitätsplatz. „Ortskundigen Autofahrern wird empfohlen, den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren“, heißt es dazu in der Mitteilung. Zudem werden in diesem Jahr erstmals die Hochsicherheitspoller in der Altstadt während der Veranstaltung aktiviert.

Umleitungen für den ÖPNV

Die Straßenbahn- und Bushaltestellen, die im gesperrten Bereich liegen, werden ab circa 12.30 Uhr nicht mehr angefahren. Während der Sperrung fahren die Bahnen der Linie 26 aus Richtung Handschuhsheim nur bis zur Haltestelle Bismarckplatz und zurück. Die Linie 5 fährt ab Hans-Thoma-Platz eine Umleitung über die Berliner Straße und den Betriebshof zum Hauptbahnhof.

Stadteinwärts fahren die Bahnen der Linie 23 sowie der Linie 22 aus Richtung Pfaffengrund nur bis zur Haltestelle Seegarten und zurück. Die Linie 26 fährt von Kirchheim kommend ab der Haltestelle Betriebshof weiter über Hauptbahnhof und Stadtbücherei zur Haltestelle Seegarten. Von dort aus können die Buslinien 32, 34 und 35 in die Innenstadt genutzt werden. jes