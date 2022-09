Dirigent verlässt mit Ende der Spielzeit Heidelberger Theater

Heidelberg. Seit 2015 war Elias Grandy Generalmusikdirektor am Philharmonischen Orchester der Stadt Heidelberg. Zum Ender dieser Saison verlässt der Dirigent nun das Theater und Orchester, teilt die Kultureinrichtung in einer Pressemeldung mit. Nach acht Jahren wird der laufende Vertrag laut Theater „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst. Grandy verlässt dabei nicht nur das Theater Heidelberg, sondern auch Deutschland.

Als Gastdirigent will er unter anderem in Tokyo, Minnesota oder auch in Luxemburg die nächsten beruflichen Schritte im Ausland gehen. Aber auch Halte an der Oper Frankfurt und dem Aalto-Theater Essen seien geplant, heißt es weiter. Bevor Grandy Heidelberg verlässt, gibt es aber noch einige Aufführungen mit ihm. Darunter die Neuproduktion von Offenbach’s "Hoffmann’s Erzählungen" und Prokofjev’s „Liebe zu den drei Orangen“.

