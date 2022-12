Am Heidelberger Hauptbahnhof entstehen zwei Bike-Garagen

Bislang stehen die – zum Teil sehr hochwertigen – Räder zu Hunderten noch bei Wind und Wetter in Reihen an Metallbügel gekettet ringsum auf dem Bahnhofsvorplatz. Doch nun soll der Bau des geschätzt 9,4 Millionen Euro teuren Fahrradparkhauses auf der nördlichen Seite der Bahngleise vor dem Heidelberger Hauptbahnhof vorangetrieben werden. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres

...