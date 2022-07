Weitz lobt Heddesheimer für Umstieg aufs Rad

82 Heddesheimer haben in neun Teams beim regionalen Stadtradeln mitgemacht und zusammen genau 23 484 Kilometer zurückgelegt. Die besonders aktiven Teilnehmer hat Bürgermeister Achim Weitz jetzt beim Dorfplatzfest ausgezeichnet. „Durch das Stadtradeln sollen immer mehr Menschen motiviert werden, aufs Fahrrad umzusteigen“, erläuterte Weitz die Zielsetzung der Aktion. Er und seine Klimaschutzbeauftragte Angelika Hornig haben ausgerechnet, dass durch die Vermeidung von Abgasen durchs Stadtradeln in Heddesheim vier Tonnen CO2-Ausstoß vermieden wurden. Der Bürgermeister selbst war auch unter den Aktiven, allerdings im Mai noch als Leiter des Ordnungsamtes in Schriesheim. Im kommenden Jahr will der Neubürgermeister und ehemalige Bodybuilder aber helfen, die Heddesheimer Bilanz noch einmal aufzubessern. „Und vielleicht machen dann auch mehr als nur zwei Gemeinderäte mit“, betonte Achim Weitz.

Am meisten Kilometer haben in der Kategorie A „Fahrradfahren als Radsport“ Thorsten Schuhmann mit 1897, Helmut Voß mit 1772 und Jakob Dück mit 1048 Kilometern auf dem Rad zurückgelegt. Bei der Preisübergabe auf der Bühne beim Dorfplatzfest waren die drei allerdings entschuldigt – sie saßen wahrscheinlich an diesem Sonntag erneut auf dem Rennrad, wie der Bürgermeister vermutete. Stellvertretend nahm Werner Scholz, aktives Mitglied der RadSportGruppe Heddesheim, die Auszeichnungen entgegen.

In der Kategorie B „Fahrradfahren als Hobby“ gab’s eine Fahrradtasche für Peter Achtstätter mit 837 und Bernhard Bach mit 675 geradelten Kilometern, beide aus dem „Offenen Team“. Daniel Bennette von den „Genussradlern“ erstrampelte sich 652 Kilometer. Captain Werner Kühl holte sich den Preis für sein Team F.A.I.R e.V. ab, das mit 321 absolvierten Radkilometern pro aktiver Radlerin und Radler die Kategorie C angeführt und die meisten Kilometer pro Kopf gezählt hat.