Empfang für Neubürger

Heddesheim. Gewöhnlich findet in Heddesheim zu Beginn eines jeden Jahres ein Empfang für alle Neubürger statt. Aufgrund der Corona-Pandemie war das in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich. Deshalb sind nun alle Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, die nach dem 14. Januar 2020 nach Heddesheim gezogen sind. Der Empfang findet am Dienstag, 19. Juli, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus, Großer Saal, Unterdorfstraße 2, statt. Er ist verbunden mit einem kleinen Filmvortrag über Heddesheim. Für Bürgermeister Achim Weitz ist es der erste Neubürgerempfang: „Meine leitenden Mitarbeiter der Verwaltung und ich hoffen auf einen regen Gedankenaustausch.“ red

