Ehrung der Stadtradler

Viernheim. Zur Siegerehrung der Aktion Stadtradeln lädt die Verwaltung am Dienstag, 19. Juli, 15 Uhr, auf den Rovigoplatz. Bürgermeister Matthias Baaß wird dabei die besonders engagierten Teams auszeichnen. Bei der diesjährigen Veranstaltung im Mai nahmen insgesamt 1354 Personen teil und traten drei Wochen lang eifrig für den Klimaschutz in die Pedale. Laut Stadt wurden dabei 171 712 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt und 26 Tonnen CO2 vermieden. Viernheim erreichte somit bereits zum dritten Mal in Folge den ersten Platz im Kreis Bergstraße. Bei den Kommunen zwischen 10 000 und 49 999 Einwohnern liegt Viernheim hessenweit derzeit auf dem dritten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele Vereine, Institutionen, Schulen, Kindertagesstätten, Firmen und Privatpersonen gründeten während des Aktionszeitraumes eigene Teams und setzten damit ein Zeichen für Radförderung und Umweltschutz. Organisiert wurde das Stadtradeln vom Brundtlandbüro und dem Verein Kompass Umwelt- und Energieberatung. red