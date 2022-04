Heddesheim hat am Sonntag einen neuen Bürgermeister gewählt. Mit Achim Weitz (parteilos) tritt am 1. Juni ein Verwaltungsfachmann das Amt an. Mit mehr als 50 Prozent holte der 50-jährige Ordnungsamtsleiter die absolute Mehrheit.

Achim Weitz (parteilos): Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Das Ergebnis ist für mich einfach

...