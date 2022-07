Plaudern mit dem Bürgermeister

Heddesheim. Bürgermeister Achim Weitz wird am Donnerstag auf der alten Kirchenbank der evangelischen Gemeinde in Heddesheim Platz nehmen und mit den Bürgern plaudern. Die Idee hatte Herta Seitz, eine der Initiatoren der Aktion „Kirchenbank unterwegs im Ort“. Auf ihre Anfrage im Rathaus kam prompt die Zusage. Außerdem steht die Bank auf ihrer Tour durch die Gemeinde am Montag, 25. Juli, bei einer Singstunde des Gospelchors „Rainbow“ im Evangelischen Gemeindezentrum sowie am Sonntag, 31. Juli, in der Scheuer beim „Heinze, Stefan“ in der Schulstraße 9, wo dann „Jesters Garden“ zu Besuch ist.

„Der neue Bürgermeister auf der alten Kirchenbank, und das in entspannter Atmosphäre“, so hatte sich das Herta Seitz vorgestellt. Treffpunkt ist am 21. Juli um 16.30 Uhr am Evangelischen Gemeindezentrum an der Kirche. Die Heddesheimer können mit dem neuen Rathauschef ins Gespräch kommen und ihn ganz ungezwungen kennenlernen. Für die musikalische Untermalung sorgt das Duo Petra und Peter Günther (FDP-Gemeinderat). Dann wird die alte Kirchenbank auf Rollen gesetzt und in Begleitung des Trosses mit Musik zum Rathaus geschoben. „Damit wollen wir auch die Verbundenheit der evangelischen Gemeinde mit den Bürgermeistern dokumentieren“, sagt Herta Seitz.

Fortsetzung im Herbst geplant

Am Montag drauf steht die Kirchenbank dann wieder im Gemeindezentrum zur offenen Singstunde des Rainbow-Chores. Wer Lust und Laune hat, seine Stimme auszuprobieren und zu sehen, wie Chorgemeinschaft funktioniert, oder einfach nur Musik und Gesang genießen möchte, ist von den Gospelsängerinnen, den Bank-Organisatoren Herta und Gerhard Seitz, Luise und Walter Bock sowie Barbara und Dirk Kollmar ab 19 Uhr eingeladen.

Am Sonntag, 31. Juli, besucht schließlich das Duo „Jesters Garden“ die alte Kirchenbank, die ab 17 Uhr in der Schulstraße 9 aufgestellt ist. Zu hören gibt es Bänkelsang irischer Weisen mit Geige und Harfe von Stefan Heinz und Jessica Lindenberger. „Einfach vorbeikommen und mitmachen“, so lautet das Motto der Aktion „Kirchenbank unterwegs im Ort“, die bereits vier Stationen hinter sich hat. Und für den Herbst überlegen sich die Initiatoren bereits weitere Standorte in Heddesheim. tan