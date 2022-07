Stöhr fährt zur EM

Mannheim. Silja Stöhr hat allen Grund zum Jubeln. Die Turnerin aus dem Mannheimer Leistungszentrum (LZ) wurde von Jugendnationaltrainerin Claudia Schunk für die Junioren-Europameisterschaft nominiert, die im Rahmen der European Championships vom 10. bis 14. August in München stattfinden. Damit tritt die 14-Jährige von der TG Heddesheim als nunmehr dritte Junioren-EM-Starterin aus dem LZ in die Fußstapfen von Elisabeth Seitz (2008) und Alina Ehret (2015).

Zudem ist Stöhr als Ersatz für die Europäischen Olympischen Jugendspiele (EYOF) vom 25. bis 31. Juli im slowenischen Banska Bystrica eingeplant. Vor ihr liegen vier harte Wochen, denn am Montag beginnt das EYOF-Trainingslager in Stuttgart. „Das Team besteht aus fünf Turnerinnen, wobei an jedem Gerät vier eingesetzt werden, von denen drei in die Wertung kommen“, erläutert Schunk. Wer welches Gerät absolvieren wird, entscheidet sich erst vor Ort in München.

Mit diesem internationalen Erfolg ist das erwartet schlechte Abschneiden am zweiten Wettkampftag der Bundesliga in den Hintergrund gerückt. Die TG Mannheim, in der zwei Zwölfjährige ihr Debüt gaben, zwei erfahrene, aber angeschlagene Turnerinnen nur an einem Gerät starten konnten und Stöhr wegen ihres anstrengenden Programms erleichterte Übungen zeigte, landete mit 172,90 Punkten auf dem achten Platz. In der Tabelle sprang dadurch Rang sechs heraus. sd