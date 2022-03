Mit Norbert Hölscher (parteilos) endet unsere Reihe von Interviews mit den Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Heddesheim.

Herr Hölscher, Sie wollen Bürgermeister von Heddesheim werden – warum?

Norbert Hölscher: Der Gedanke, Bürgermeister zu werden, ist in mir lange gereift. Ich finde, kein Beruf vereint in sich so viel Herausforderung und Gestaltungsvielfalt. Für mich ist das

...