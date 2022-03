Bodybuilder und Buwe-Fan

Auf der blauen Fußmatte vor der Eingangstür stehen mahnende Worte in Großbuchstaben: „Sie betreten nun heiligen Boden.“ Das Emblem des SV Waldhof lässt keinen Zweifel: Hier wohnt ein echter Fan. Unbändig freut er sich auf das erste Spiel der Buwe seit Langem, bei dem er wieder live dabeisein darf. Zuschauen, jubeln und mitfiebern – Achim Weitz ist Waldhof-Anhänger durch und durch.

Achim Weitz Alter: 50 (Jahrgang 1972) Beruf: Stadtoberamtsrat, Ordnungsamtsleiter Familie: ledig, keine Kinder Partei: keine Hobbys: Fitness und Kraftsport, Reisen, Natur Telefon: 0173/312 51 77 Homepage: www.achim-weitz.de

Als Jugendlicher hat er selbst Fußball gespielt, beim FV 03 in Ladenburg. „Die Beine sind kräftiger geworden“, erinnert er sich an die Erfolge seines Trainings: „Aber oben war ich ein Hering.“ Dieses Ungleichgewicht wollte er ausgleichen und ging mit 16 zum ersten Mal ins Fitnessstudio. Der Anfang einer großen Karriere.

Pokale im Regal

In seiner Wohnung in Neckarhausen künden Fotos, Pokale und ein Gemälde von dieser Zeit. Weitz entwickelte sich zum Muskelpaket und wurde schließlich deutscher Meister im Bodybuilding. „Im Fußball hätte ich das nicht geschafft“, sagt er lachend: „Also habe ich alles richtig gemacht.“ Ganz losgelassen hat ihn dieser Sport nie. „Ich bin nach wie vor Kampfrichter im Bodybuilding“, erzählt er, landesweit und bei deutschen Meisterschaften. Im Vorstand des baden-württembergischen Bodybuilderverbands engagiert er sich als Zweiter Vorsitzender.

Dass er noch immer gerne sportlich aktiv ist, zeigt der Radtrainer im Wohnzimmer. Vor allem in der Hochphase von Corona hat er darauf gestrampelt, außerdem die Hanteln geschwungen. „Das war einfach furchtbar“, erinnert er sich an das Training allein zuhause. Denn viel lieber geht er ins Fitnessstudio in Heidelberg. Der Kontakt zu Menschen sei ihm wichtig, betont er, die Geselligkeit auch. „Ich trainiere, aber von Leistungssport ist das ganz weit weg“, ordnet er das Niveau selbst bescheiden ein.

Auch wenn es der Radtrainer vielleicht vermuten lässt: Mit dem Fahrrad ist Weitz draußen gar nicht viel unterwegs. Eher zu Fuß. „Wenn ich zur Haustür rausgehe, bin ich schon direkt im Feld“, schwärmt er von seiner Wohnlage in der Fichtenstraße, wo er sich vor 15 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft hat. In der gleichen Straße wohnt übrigens auch Altbürgermeister Roland Marsch aus Edingen-Neckarhausen,

Weitz läuft, um abzuschalten und runterzukommen, wie er erzählt. Die Fischkinderstube ist dabei ein beliebtes Ziel. Er nutzt auch gerne den Weg am Neckar entlang, die Weinberge in Schriesheim, wo er Leiter des Ordnungsamts ist, und den Rundweg um den Badesee in Heddesheim, wo er Bürgermeister werden will.

Zu seinen Hobbys zählt er auch das Reisen. „Mein bevorzugtes Ziel ist Spanien, weil die Eltern meiner Partnerin dort leben“, verrät Weitz, der selbst kein Spanisch spricht. Die Türkei und Ägypten mag er ebenfalls. „Es darf aber auch gerne mal ein Wochenendtrip sein“, ergänzt er. Immer mal wieder eine kleine Auszeit zu nehmen, das tue ganz gut.

Reis und Pute

Und wie hält es der Kandidat mit der Küche? „Ich koche nicht oft aber gerne“, erzählt er und ergänzt: „Ich bin Experte für Reis und Pute.“ Denn das sei ein typisches Kraftsportleressen. Meistens überlässt er das Kochen aber seiner Partnerin. Was auf den Tisch kommt, kauft Weitz auch gerne auf dem Wochenmarkt ein. „Da gibt es immer Frisches“, sagt er. Solange er im Rathaus in Heddesheim arbeitete, ging er dort regelmäßig zum „Frischen Freitag“, erinnert er sich.

Ob er handwerkliches Geschick hat? „Eher weniger“, winkt er ab. Schließlich arbeite er im nichttechnischen Dienst. Doch dann lässt er doch erkennen, dass er keine zwei linken Hände hat. „Ich habe mir selbst eine Terrasse im Garten und ein Hochbeet gebaut“, berichtet er. „Wir gärtnern beide gerne“, das mache Spaß. Tomaten, Erdbeere, Paprika und Salat wächst hier im Sommer. „Und sehr scharfe Peperoni“, ergänzt Weitz: „Das kommt alles aus der Region.“

Hören statt lesen

Mit Lesen hat er es weniger. „Ich lese bei der Arbeit so viel, da hat man abends nicht mehr die große Muße zu lesen“, gibt er unumwunden zu. Aber er hört gerne Musik: „Alles querbeet, Rock, Pop, Elektro.“ Vor allem aber trainiert er mit Inbrunst. Bodybuilding sei ein schönes Hobby für ihn gewesen: „Ich hab’s gern gemacht, das war ein zentraler Punkt in meinem Leben.“ Er habe viel Energie, Power und Leidenschaft hineingesteckt: „Das will ich jetzt für Heddesheim tun.“