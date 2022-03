Neue Frist bis Mittwoch

Die Heddesheimer haben gewählt – und müssen trotzdem noch einmal an die Urnen. Nachdem keiner der Bewerber um das Amt des Bürgermeisters am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen konnte, gibt es am Sonntag, 10. April, eine Neuwahl. Zunächst jedoch muss der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz des scheidenden Bürgermeisters Michael Kessler formal das Ergebnis feststellen. Dazu tritt das Gremium am Montag, 21. März, um 15 Uhr im Bürgerhaus (Sitzungssaal, 3. OG) zusammen.

Für die Neuwahl läuft jetzt die Bewerbungsfrist, und zwar bis Mittwoch, 23. März,18 Uhr. An diesem Tag tagt um 18.15 Uhr der Wahlausschuss erneut. Er muss dann die eingegangenen Bewerbungen prüfen und über deren Zulassung entscheiden. hje

