Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom Sonntag in Heddesheim ist jetzt amtlich. Der Gemeindewahlausschuss hat es in seiner Sitzung am Montag offiziell festgestellt. Dass die Heddesheimer in knapp drei Wochen, am Sonntag, 10. April, noch einmal wählen müssen, war aber unzweifelhaft.

Mit Spannung erwartet wurde allerdings, wie viele Stimmen der frühere CDU-Fraktionschef Martin Kemmet

...