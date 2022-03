Heddesheim. Welchem Bürgermeister-Kandidaten soll ich bei der Wahl am am 10. April meine Stimme geben? Wessen Positionen stimmen am meisten mit meinen überein? Zumindest eine Einschätzung auf diese Fragen gibt der Wahlhelfer im "Mannheimer Morgen".

Mit unserem digitalen Wahlhelfer können Sie überprüfen, welcher der Kandidaten - Daniel Gerstner, Jens Römer, Achim Weitz und Martin Kemmet - Ihre Interessen am stärksten vertritt. Mit den Ergebnissen des Wahlhelfers geben wir keine Wahlempfehlung für die Bürgermeisterwahl 2022 in Heddesheim ab. Wir möchten Ihnen jedoch die Möglichkeit geben, die Positionen der Kandidaten zu wichtigen Themen zu vergleichen.

Klicken Sie sich durch die Thesen und wählen Ihre Position. Am Ende erhalten Sie den vergleichenden Überblick (dabei werden keinerlei persönliche Daten von Ihnen gespeichert!):

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Achim Weitz ist Bodybuilder und Buwe-Fan Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Daniel Gerstner aus Heddesheim hat ein Faible für Burgen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Was Jens Römer aus Heddesheim im Schriesheimer Wald sucht Mehr erfahren



Wahlhelfer zur Bürgermeisterwahl in Heddesheim 2022 (2. Wahlgang)

So funktioniert der Wahlhelfer

Der Wahlhelfer präsentiert Thesen zu Themen, die unsere Redaktion im Wahlkampf zur Wahl für wichtig hält. Nutzer können anklicken, ob sie den Positionen zustimmen oder sie ablehnen - "ja", "eher ja", "neutral", "eher nein" oder "nein". Themen, die einem wichtig sind, kann man doppelt gewichten.

Am Ende geben wir keine Wahlempfehlung - aber Nutzer sehen, mit welchem Kandidaten es die meisten Übereinstimmungen gibt.

Vorbild "Wahl-o-mat"

Diese Form der computergestützten "Wahlberatung" stammt ursprünglich aus den Niederlanden, dort war ein sogenannter "Wahl-O-Mat" im Jahr 1998 zum ersten Mal online. Vier Jahre später, vor der Bundestagswahl 2002, präsentierte ihn die Bundeszentrale für politische Bildung erstmals in Deutschland.

In dieser Tradition steht auch unser Wahlhelfer - anders als beim "Wahl-O-Mat" geht es dabei aber nicht um die Positionen von Parteien, sondern um die von Personen. Wir haben unsere 25 Thesen folglich den in der zweiten Runde verbleibenden vier Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl 2022 in Heddesheim - Daniel Gerstner, Jens Römer, Achim Weitz und Martin Kemmet - vorgelegt.

Die Kandidaten konnten dabei nicht nur Position zu den Themen beziehen. sondern hatten auch die Möglichkeit, ihre Position kurz zu begründen. Diese Begründungen können Sie am Ende der Auswertung einsehen.

