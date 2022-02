Mehrere Hundert Menschen sind am Samstagnachmittag einem Aufruf des Friedensbündniss Mannheim gefolgt und haben auf den Kapuzinerplanken gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine demonstriert. Laut Veranstalter haben an der Kundgebung bis zu 400 Menschen teilgenommen. Die Reaktion Putins auf das Heranrücken der NATO an die russichen Grenzen sei "durch nichts zu entschuldigen", erklärte

