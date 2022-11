Ein Container für Banjul

Heddesheim. Bürgermeister Achim Weitz staunte, als er vor dem zwölf Meter langen Container stand und sah, welche Hilfsmittel für Banjul in Gambia verstaut werden. Werkzeugmaschinen, medizinische Artikel, Kleidung, Fahrräder sowie Kinderspielzeug, Möbel und Geschirr wurde von Mitbürgern gespendet und gehen nun nach Gambia per Container und per Schiff. „Das ist beachtlich, was der Verein auf die Beine stellt“, sagte Weitz und freute sich, das „Fortuna Gambia“, auch auf dem Weihnachtsmarkt vertreten ist.

„Die Artikel werden in Gambia sehr günstig verkauft, damit wir die Frachtkosten stemmen können“, so Marion Sonko. Die Vorsitzende des jüngsten Heddesheimer Vereins „Fortuna Gambia“ lobte die Spender, darunter auch Menschen aus den umliegenden Gemeinden.

Badou Sonko lebt seit sechs Jahren in Heddesheim, spielt bei der Fortuna Fußball. 75 Kinder und Jugendliche werden in seiner afrikanischen Heimat seit Jahren mit Sportkleidung und Bällen versorgt. Als Sonko berichtete, dass durch die bisherigen sechs Spendenaktionen auch Arbeitsplätze in Gambia entstanden, lobte Weitz: „Das ist ein ehrenamtliches Engagement, wie man es sich nur wünschen kann“. red