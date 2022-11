Sportkindergarten in Heddesheim kostet nun 6,5 Millionen Euro

Der Bau des Sportkindergartens in Heddesheim wird noch teurer als zuletzt kalkuliert. Das hat Bürgermeister Achim Weitz am Donnerstag im Gemeinderat mitgeteilt. Statt der ursprünglich angesetzten 4,2 Millionen Euro liegen die Kosten jetzt bei 6,5 Millionen, das sind nnoch einmal 600 000 Euro mehr als Anfang des Jahres angekündigt. „Ich bin angenehm überrascht“, sagte Weitz gleichwohl, denn durch den Krieg in der Ukraine habe man schlimmeres befürchtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das entspricht unseren Erwartungen“, erklärte auch Hochbauchef Christian Pörsch. Die letzte Kostenfortschreibung stamme noch aus der Zeit vor dem Krieg. Die Steigerung liege bei 6,5 Prozent. Weil die meisten Aufträge bereits vergeben seien, gebe es jetzt eine hohe Kostensicherheit: „Der Puffer reicht aus, das ist ein Stück weit beruhigend.“ Man sei miteinem blauen Auga davongekommen, sagten Pörsch und Weitz übereinstimmend. „Ich bin froh, dass es nicht so schlimm ist wie befürchtet“, stimmte sogar Grünen-Gemeinderat Günther Heinisch in das Frohlocken ein.

Montage beginnt bald

Hier werden in Kürze die ersten Module montiert. © Hans-Jürgen Emmerich

In der Sitzung wurden noch einmal Aufträge für rund 130 000 Euro (Bodenbeläge und Fliesen) vergeben, für Heizungs- und Sanitärinstallationen werden voraussichtlich noch einmal bis zu 400 000 Euro fällig. Dazu zählt unter anderem der Anschluss an das Nahwärmenetz, das im Dezember in Betrieb gehen soll. Dass auf der Baustelle seit Wochen nicht viel passiert, liegt an der Bauweise, wie Weitz noch einmal erläuterte. Die Holzmodule werden im Werk vorgefertigt und dann vor Ort montiert. Das soll in der kommenden Woche beginnen. „Die ersten Teile sind schon da“, sagte Pörsch nach der Sitzung auf Nachfrage des „MM“. hje