Einen Sieger gibt es noch nicht, aber die erste Runde geht an Achim Weitz: Der 50-jährige Ordnungsamtsleiter in Schriesheim, der von der CDU unterstützt wird, setzt sich bei der Heddesheimer Bürgermeisterwahl am Sonntagabend mit 41,8 Prozent an die Spitze des sechsköpfigen Bewerberfelds.

Mit gut 15 Prozentpunkten Abstand landet Daniel Gerstner (SPD) auf Platz zwei: Der 41-jährige

...