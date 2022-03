In der ersten Runde der Bürgermeisterwahl in Heddesheim hat es noch keinen Sieger gegeben. Wir haben die Kandidaten zum Ergebnis befragt. Alle blicken gespannt auf die zweite Runde am 10. April.

Achim Weitz (parteilos): Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich denke, es ist ein relativ eindeutiges Votum. Natürlich ist noch nichts gewonnen. In drei Wochen gilt es nochmal. Ich

...