Offiziell eingeweiht: Freude im Kindergarten „Neckar-Krotten“

Edingen-Neckarhausen. Riesige Freude im Kindergarten „Neckar-Krotten“: Am Freitagnachmittag ist die evangelische Betreuungsstätte offiziell eingeweiht worden, die Verantwortlichen um Bürgermeister Simon Michler nahmen das neue Gebäude noch einmal genau in Augenschein. Nach über zwei Jahren Bauzeit seit August 2019 war die Kita Mitte Oktober in Betrieb gegangen, die Baukosten haben sich auf rund 5,5 Millionen Euro belaufen. Im Kindergarten finden jetzt zwei zusätzliche Gruppen Platz, das entspannt etwas die Betreuungslage in der Gemeinde – doch es fehlen noch immer 30 bis 40 Plätze. Eine zumindest teilweise Lösung des Problems erhofft sich die Gemeinde durch das Freiwerden der Holzmodule bei der Pestalozzi-Schule, in denen die Kita bislang provisorisch untergebracht war. (Bild: Marcus Schwetasch)

