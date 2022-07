Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss empfiehlt, den Sperrvermerk für den Zuschuss der Schulkindbetreuung im Haushalt aufzuheben. Nur die FLB stimmte dagegen. Um sich und das Konzept der Betreuung vorzustellen, war die Rektorin der Schule in den Weschnitzauen, Nicole Skubella, in Begleitung von Marco Reis von der Firma Softdoor Bensheim in den Ausschuss gekommen.

So gibt es bei der

...