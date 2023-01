Neuer Bürgermeister stößt mit Bürgern in Edingen an

Mit einem Umtrunk vor dem Rathaus in Edingen haben rund 180 Menschen am Sonntagnachmittag das neue Jahr begrüßt. Für den neuen Bürgermeister Florian König war es der erste offizielle Termin. Er freue sich auf das neue Jahr, sagte er in einem Grußwort. Wie angekündigt, hielt er allerdings keine Ansprache, sondern beschränkte sich auf persönliche Gespräche und stieß mit den Bürgern auf 2023 an.

