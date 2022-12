König stößt mit Bürgern auf 2023 an

Edingen-Neckarhausen startet mit zwei Veranstaltungen ins neue Jahr. Am Sonntag, 1. Januar, laden Kultur- und Heimatbund und die Edinger Haie ab 15 Uhr zum Neujahrsumtrunk auf dem Bürgermeister-Reinle-Platz vor dem Rathaus in Edingen ein. Es spielt die Musikvereinigung Neckarhausen.

Mit dabei sein wird auch der neue Bürgermeister Florian König, wie er am Freitag auf Anfrage lachend bestätigte: „Am 1. Januar beginnt meine Amtszeit. Ich habe Glück, dass ich mit einem Feiertag starte.“ Eine Art Antrittsrede sei nicht geplant. Seinen offiziell ersten Arbeitstag hat er dann am Montag. Zu tun gab es allerdings in den vergangenen Tagen auch schon einiges für ihn, denn Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold übergab ihm die Amtsgeschäfte, die König nun als Nachfolger von Simon Michler begeistert angeht: „Ich freue mich ganz arg drauf.“

Verpflichtung am 12. Januar

Simon Michler bei seinem ersten Neujahrsumtrunk 2016. © EMmerich

Wer besinnlich ins neue Jahr starten will, hat dazu abends ab 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Edingen Gelegenheit. Bei der musikalischen Abendandacht zum Jahresauftakt gibt es Werke alter und neuer Meister mit Dirk Apfel und Pfarrer Bernd Kreissig (Tasteninstrumente) sowie Anja McKellar (Liturgie). Der traditionelle Neujahrsempfang der Kummetstolle mit Sturm aufs Schloss findet dann am Freitag, 6. Januar, um 14.11 Uhr im Schlosshof Neckarhausen statt. Der Neujahrsempfang der Gemeinde mit Verpflichtung von König als neuer Bürgermeister steht am Donnerstag, 12. Januar, um 18 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen an. hje