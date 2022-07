Einwohnerversammlung in Neckarhausen

Neckarhausen. Am Donnerstag, 14. Juli, lädt Bürgermeister Simon Michler um 18 Uhr zu einer Einwohnerversammlung im großen Sitzungssaal im Schloss in Neckarhausen ein. Themen werden die mögliche Ansiedlung eines neuen Edeka Markts in Neckarhausen Nord und die Nahversorgung in Edingen-Neckarhausen sein. Zuletzt war die Schließung des Markthauses in der Hauptstraße angekündigt worden. Weitere Einkaufsmöglichkeiten gäbe es dann nur noch außerhalb. Die Einwohner haben die Gelegenheit, Fragen an Bürgermeister und Verwaltung zu stellen. Auf Nachfrage erklärte Sprecherin Thea Crebert, dass man nicht mehr als 100 Teilnehmenden erwarte. Ein Ausweichen auf eine Sporthalle sei trotz Corona nicht notwendig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Gemeinde Neckarhäuser im Schloss Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neckarhausen Gemeinde-Jubiläum in Neckarhausen: Siegerin des Logo-Wettbewerbs steht fest Mehr erfahren