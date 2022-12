Das Dienstzimmer im Rathaus in Edingen ist für Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold in den vergangenen Monaten fast so etwas wie seine zweite Heimat geworden, Hier stellt er sich in der zweiten Dezemberwoche den Fragen des „MM“.

Herr Herold, Sie sind jetzt fast ein Vierteljahr lang als ehrenamtlicher Bürgermeister im Einsatz. Man hat den Eindruck, es macht Ihnen großen Spaß

...