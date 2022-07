Feuerwehr löscht Felder

Edingen-Neckarhausen. Ein Flächenbrand in Edingen-Neckarhausen hat am Freitagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Aufmerksame Zeugen meldeten nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr ein brennendes Getreidefeld. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf ein benachbartes Feld übergegriffen. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Aktiven vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wie die Polizei mitteilt. Da das Feld bereits abgeerntet war, hält sich der materielle Schaden in Grenzen, wie Landwirt Helmut Koch dem „MM“ auf Anfrage erklärte. Er habe gleich nach dem Löschen der Felder das verbrannte Material mit einer Scheibenegge eingearbeitet. So werde zudem verhindert, dass Brandrückstände durch den Wind umher geblasen werden. hje/pol

