Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen: Kandidaten stellen sich den Fragen des "MM"

Edingen-Neckarhausen. Die Spannung steigt, der Wahlkampf nimmt mehr und mehr an Fahrt auf. Am 6. November – und damit in gut drei Wochen – entscheiden die Bürgerinnen und Bürger von Edingen-Neckarhausen, wer die Nachfolge des vorzeitig abgewanderten Simon Michler antritt und neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin der Doppelgemeinde wird. Wie begehrt das Amt ist, zeigt allein die Anzahl der Bewerbungen: Sieben Kandidaten und eine Kandidatin gehen ins Rennen. Entsprechend eng wird es am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr auf dem Podium zugehen, wenn der „Mannheimer Morgen“ zu seinem Wahlforum in die Pestalozzi-Halle in Edingen einlädt. Sieben Kandidaten erhalten dort die Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, müssen sich aber auch den kritischen Fragen dieser Redaktion stellen.

Die Eckdaten zum Forum Zeit und Ort: Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr ( Einlass ab 18.30 Uhr) in der Pestalozzi-Halle Edingen ( Robert-Walter-Straße 3).

Teilnehmer: Aleksandra Janson , Gerd Wolf , Holger Vier, Florian König , Ramon Schürle , Klaus Merkle , Ulf Wacker .

Moderation: Hans-Jürgen Emmerich , Anja Görlitz

Fragen an die Kandidaten können vorab an leseraktion@mamo.de eingereicht werden (Auswahl trifft Redaktion).

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei. Interessierte können am Donnerstagabend einfach zur Pestalozzi-Halle kommen. Die maximale Zuschauerzahl liegt allerdings bei 450 Personen, anschließend ist kein Einlass mehr möglich. Dieser beginnt ab 18.30 Uhr, auf dem Podium fällt der Startschuss um 19 Uhr, enden soll die Veranstaltung gegen 21 Uhr. Die Podiumsdiskussion wird auch aufgezeichnet und ist ab dem Folgetag auf der Internetseite des „Mannheimer Morgen“ (mannheimer-morgen.de) als Video abrufbar.

Zum „MM“-Wahlforum eingeladen sind folgende Kandidatinnen und Kandidaten (nach der Reihenfolge auf dem Stimmzettel):

Aleksandra Janson

Die 37-Jährige wohnt seit 2015 in Edingen-Neckarhausen. In Heidelberg hat die Rechtsanwältin eine eigene Kanzlei. Ihr Wahlkampfmotto lautet „Gemeinsam Gemeinde gestalten“. Die gebürtige Polin, die 1997 mit ihrer Familie nach Deutschland kam, wird von der SPD und der Linken unterstützt.

Gerd Wolf

Neben Janson hatte auch der Gemeinderat frühzeitig seine Kandidatur bekanntgegeben. Wolf, Jahrgang 1961, gehört der Satire-Partei „Die Partei“ an und rückte im Sommer 2021 in das Gremium nach. Die Linksfraktion hat er kürzlich verlassen. Er arbeitet eigenen Angaben nach als „Cross Media Specialist“.

Holger Vier

Der 54-Jährige ist in Neckarhausen aufgewachsen, lebt inzwischen aber auf der anderen Seite des Flusses in Ladenburg. Dort befindet sich auch der Sitz seines IT-Unternehmens Bükom. Der unabhängige Kandidat hat sich eigenen Angaben nach bewusst dagegen entschieden, die Unterstützung bestimmter Parteien einzuholen.

Florian König

Der Polizeibeamte kennt das kommunalpolitische Geschehen in Edingen-Neckarhausen. Für die CDU sitzt der 33-Jährige im Gemeinderat, aktuell ist er zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. Geboren wurde er in Heidelberg, studiert hat er an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz.

Ramon Schürle

Mit dem 40-Jährigen will noch ein zweiter Polizeibeamter den Chefsessel im Rathaus erobern. Schürle bezeichnet sich als unabhängigen, überparteilichen und konfessionslosen Kandidaten. Der gebürtige Mannheimer lebte vor einigen Jahren bereits in Edingen und nun seit einigen Jahren in Neckarhausen.

Klaus Merkle

Der 60-Jährige taucht in diesem Jahr nicht zum ersten Mal auf dem Stimmzettel bei einer Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen auf. Bereits 2015 versuchte der Fraktionschef der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) sein Glück, unterlag aber Simon Michler. Nun tritt der Rechtsanwalt ein zweites Mal an.

Ulf Wacker

Auch der 61-Jährige ist kein Neuling im Rennen um das Bürgermeisteramt. Er tritt nach 2007 und 2015 nun sogar bereits zum dritten Mal an. Der parteilose Einzelgemeinderat arbeitet hauptsächlich als Führungskräfteentwickler. Dem Gremium gehörte er bereits von 2004 bis 2009 an, 2019 zog er erneut ein.

Nicht zum Wahlforum des „Mannheimer Morgen“ eingeladen ist der Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der bereits bei rund 100 Bürgermeisterwahlen seinen Hut in den Ring geworfen hat – unter anderem in Schriesheim.

Wer hat die beste Bühnenpräsenz? Wer kann seine Inhalte am besten vermitteln und die Bürgerinnen und Bürger Edingen-Neckarhausens überzeugen? Das „MM“-Wahlforum wird einen ersten Fingerzeig geben.