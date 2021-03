Bürstadt. Sieben Showakrobatik-Teams aus ganz Deutschland haben sich Anfang des Jahres zusammengetan und eine Akrobatik-Challenge auf die Beine gestellt. Die Showakrobatik-Gruppe Dreamcatchers der TSG Bürstadt war eines davon. Sechs Wochen lang konnten die jungen Akrobatinnen zu Hause Aufgaben abarbeiten und so Punkte für das Teamkonto sammeln.

Die Challenge startete für die Trainerinnen schon Anfang Januar, gemeinsam wurde ein Aufgabenkatalog mit Turn- und Akrobatikelementen aufgestellt. Zusätzlich gab es auch kreative Aufgaben, wie das Vereinslogo darzustellen, sein Traumkostüm zu malen oder eine Turnhalle aus Süßigkeiten zu bauen. Für jede Aufgabe und jedes Element konnten die Teammitglieder und Trainerinnen zwischen einem und 50 Punkten ergattern. Um die Punkte zu sammeln, musste ein Bild oder Video der Aufgabe an die Trainer geschickt werden oder es wurde im Online-Training abgenommen.

Neue Übungen erlernt

Die Trainer der Showakrobatik-Gruppen wollten ihren Teams damit auch zu Hause die Möglichkeit geben, sich weiter zu entwickeln. Wöchentlich wurden die Punkte der einzelnen Teams in eine Datei eingetragen, so dass man jederzeit einen Überblick hatte, wo man steht. Nach sechs Wochen war dann die Challenge zu Ende. Und die Bürstadter Dreamcatchers landeten mit einem der jüngsten Teams auf dem zweiten Platz.

Die Trainerinnen Judith Rohel und Mona Held sind überrascht und sehr stolz auf ihre Schützlinge, die zu Hause fleißig Punkte gesammelt haben. Es haben alle zusammen gearbeitet und jede Einzelne hat alles gegeben. Einige Mädchen sind über sich hinaus gewachsen, haben neue Teile erlernt und um jeden Punkt gekämpft, berichten die beiden Trainerinnen begeistert. Dass am Ende der zweite Platz herausspringt, hatte zu Beginn der Challenge niemand erwartet.

Die Punkte wurden hauptsächlich von den 18 Mädchen zwischen sieben und 15 Jahren aus dem Showteam und deren Trainerinnen gesammelt. Aber auch vier Mädchen im Alter von fünf und sechs Jahren aus dem Nachwuchsteam haben einige Punkte beisteuern können.

38 Punkte fehlen zum Sieg

Besonders fleißig beim Punktesammeln waren Amy Schwarz, Anna Schöcker, Elisa Frank, Lilly Heiser, Mia-Sofie Kilian, Naila Reinhardt und Sophie Altenmüller. Alle sieben haben alleine mehr als 200 Punkte gesammelt. Am Ende fehlte dem Bürstädter Team mit insgesamt 3962 Punkten nur 38 Zähler auf den ersten Platz.

Nach sechs Wochen Akrobatik-Challenge stand nun die Siegerehrung mit allen Teams via Zoom-Meeting an. In deren Rahmen wurde noch mal ein Zusammenschnitt aller eingereichten Bilder und Videos gezeigt sowie die letzten Auftritte, die vor Corona stattfanden. Jetzt heißt es für die Mädchen der Dreamcatchers, fleißig online weiter zu trainieren, bis das gemeinsame Training in der Turnhalle wieder möglich ist. red